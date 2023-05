Η Βίρτους Μπολόνια φέρεται να απλώνει «δίχτυα» στην αγορά ενόψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου, έχοντας στην κορυφή της λίστας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Το συμβόλαιο του σέρβου σέντερ με την ΤΣΣΚΑ ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα και θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα και πιο συγκεκριμένα με τον δημοσιογράφο Αλεσάντρο Μάγκι του Sportando, ο «Μίλου» έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Βίρτους Μπολόνια ενώ φέρεται να του έχει καταθέσει ήδη και «σημαντική προσφορά» προκειμένου να τον αποκτήσει.

Στο εν λόγω ρεπορτάζ εμπλέκεται και ο Ολυμπιακός, καθώς εξηγεί ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ περιμένει τους «ερυθρόλευκους» και ότι δεν πρόκειται να πάρει κάποια απόφαση εάν δεν ολοκληρωθούν οι τελικοί της Basket League.

Φέτος αγωνίστηκε σε 19 ματς της VTB League και είχε κατά μέσο όρο 15.1 πόντους, 8.8 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά 22.8 λεπτά συμμετοχής, ενώ σούταρε με 64% στα δίποντα και 73% στις βολές.

Virtus Bologna has made an important offer to Nikola Milutinov, Im told. However, the player is waiting for Olympiacos: the decisive moment after the Greek league finals