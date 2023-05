Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις βρίσκεται στο Κάουνας για τον μεγάλο τελικό του Final Four της EuroLeague, κάτι που τελικά δεν θα παρακολουθήσει από κοντά ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η πιο λαμπερή μέρα της EuroLeague είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθεί με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ (21/05, 20:00, Novasports Prime, Live στο Gazzetta) για τον τελικό του Final Four. Μία τέτοια συνθήκη δεν θα μπορούσε να μην έχει και τους αντίστοιχους αστέρες γύρω από το παρκέ και για τον λόγο αυτό, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις ταξίδεψε στο Κάουνας.

Ο Λετονός άσσος που αγωνίζεται στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Γουίζαρντς θα είναι ένας εκ των θεατών του μεγάλου παιχνιδιού!

.@kporzee in the house on Championship Day 🙌#F4GLORY pic.twitter.com/VKPq66CXwo