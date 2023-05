Ο Γιώργος Πρίντεζης «εμφανίστηκε» στο Κάουνας μέσω βιντεοκλήσης και αποθεώθηκε από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν τον τελικό του EuroLeague Final Four 2023.

Ο Γιώργος Πρίντεζης έγινε αντικείμενο λατρείας, στο Κάουνας, έστω και μέσω βιντεοκλήσης! Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ενόψει του μεγάλου τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης (20:00, NS Prime & live από το Gazzetta) έχουν πλημμυρίσει τους δρόμους της λιθουανικής πρωτεύουσας, κάνοντας πορεία για να φτάσουν στη Zalgirio Arena.

Some greetings to Printezis pic.twitter.com/wA3ozEOszX