Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σχολίασε την αντίδραση του Μάικ Τζέιμς μετά τον αποκλεισμό από τον τελικό του Final Four που ζήτησε περισσότερες μπάλες στο καταστροφικό τρίτο δεκάλεπτο με τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός με ένα φανταστικό και ιστορικό τρίτο δεκάλεπτο κατόρθωσε να γυρίσει την μπίλια απέναντι στη Μονακό και από το -12 να φτάσει στη νίκη με 76-62 για το εισιτήριο του τελικού του Final Four στο Κάουνας.

Τα πρώτα δείγματα... αντιπαράθεσης δεν άργησαν να εμφανιστούν στην πλευρά των Μονεγάσκων με τον Μάικ Τζέιμς σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι να δηλώνει ο αστέρας της ομάδας και να διαφωνεί με την τακτική του προπονητή του. Κάτι που σχολίασε ο Σάσα Ομπράντοβιτς την επομένη του αγώνα και όσο η Μονακό ετοιμάζεται για τον μικρό τελικό με την Μπαρτσελόνα (21/05, 17:00).

«Του αρέσει να το κάνει αυτό. Αλλά, αναρωτιέμαι αν παρακολουθήσαμε το ίδιο παιχνίδι» απάντησε χαρακτηριστικά ο Ομπράντοβιτς όταν ρωτήθηκε για το σχόλιο του Αμερικανού γκαρντ που ζήτησε περισσότερες μπάλες στα χέρια του στην τρίτη περίοδο.

VIDEO: AS #Monaco head coach Sasha #Obradovic responding on #Mike #James public comments on decision making during the second half in SF game vs #OlympiacosBC in #F4GLORY in Kaunas. 👇🏼



“He like to do that, but I am wondering did we watched same game?” https://t.co/Jor8mQNceh