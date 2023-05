Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για άλλη μια φορά δεν τα κατάφερε σαν προπονητής σε Final Four της Euroleague.

Παρόλο που ξόδεψε για άλλα μια σεζόν αρκετά χρήματα, η Μπαρτσελόνα έφυγε με σκυμμένο το κεφάλι από το Final Four. Οι Καταλανοί ηττήθηκαν στον ημιτελικό από τη Ρεάλ (θα κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό στον τελικό) και έμειναν εκτός διεκδίκησης της κορυφής, απογοητεύοντας τους φιλάθλους τους.

Μια αρνητική παράδοση στα Final Four σαν προπονητής δημιουργεί πλέον και ο Σάρας Γιασικεβίτσιους. Ο Λιθουανός κόουτς έχει πλέον 0/4 σε Final Four. To 2018 με τη Ζαλγκίρις έκανε εξαιρετική σεζόν, αλλά δεν έφτανε να πάρει και την κούπα, τερματίζοντας 3ος. Σαν φαβορί πήγε στο Final Four του 2021, αλλά και το 2022, όμως λύγισε και στις δύο περιπτώσεις.

Το 2021 ηττήθηκε από την Εφές στον τελικό, ενώ το 2022 υποκλίθηκε ξανά στη Ρεάλ Μαδρίτης στον ημιτελικό. Έτσι ο Σάρας θα πρέπει να περιμένει για να πανηγυρίσει το πρώτο του τρόπαιο Euroleague σαν head coach.