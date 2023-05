Το σερί 27-2 του Ολυμπιακού κόντρα στη Μονακό στην τρίτη περίοδο... σμπαλιάρασε το προηγούμενο ρεκόρ στη Euroleague.

Απίθανα πράγματα έγιναν στο τρίτο δεκάλεπτο του ματς του Ολυμπιακού με τη Μονακό, σε ένα ματς που η ομάδα του Μπαρτζώκα θριάμβευσε στο τέλος. Οι Πειραιώτες πραγματοποίησαν επιμέρους σκορ 27-2 και κατάφεραν να κλείσουν την 3η περίοδο στο +13. Στην 3η περίοδο μέτρησε 8/9 δίποντα και 3/5 τρίποντα και έκανε ότι ήθελε στο ματς.

Οι Μονεγάσκοι δεν μπορούσαν με τίποτα να βρουν στόχο και αυτοί οι δύο πόντοι της Μονακό σε συνδυασμό με τους 27 του Ολυμπιακού αποτελεί ρεκορ.Το 27-2 σερί δεν έχει ξαναεμφανιστεί σε ματς Euroleague σε ματς Final Four, κάτι που δείχνει και το μέγεθος του επιτεύγματος της παρέας του Μπαρτζώκα.

he biggest diference ever in a #F4GLORY quarter🤯



A new record has been set in the first Semifinal by @Olympiacos_BC 🔴⚪️ pic.twitter.com/FDwL4kZuRH