Δείτε την εντυπωσιακή τάπα του Χολ στον Σλούκα στον ημιτελικό Ολυμπιακός-Μονακό.

Φοβερή φάση από τον ψηλό της Μονακό στον ημιτελικό κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Χολ σηκώθηκε εντυπωσιακά και έκοψε τον Σλούκα. Γνωστός για τις αλτικές του ικανότητες ο Χολ.

.@_DatBoi05 sends the ball away with a HUGE rejection ✋ 🛑 #7DAYSMagicMoment I #F4GLORY pic.twitter.com/imAfg0o2pQ