Αν μη τι άλλο θα περάσει στην... ιστορία η περιγραφή του σχολιαστή της Euroleague στο εύστοχο τρίποντο του Σλούκα. Λίγο πριν από το Game 4 το... έκανε ξανά!

Ο λόγος φυσικά για τον Λίαμ Κέινι ο οποίος κλήθηκε να περιγράψει για την Euroleague το 3ο παιχνίδι της σειράς μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού.

Βέβαια κανείς δεν περίμενε την τελική εξέλιξη με το απίθανο buzzer beater τρίποντο του Σλούκα και φυσικά το... παραλήρημα στον σχολιασμό του αγώνα.

Ο Κέινι «χτύπησε» και πάλι καθώς επανέλαβε την φοβερή του περιγραφή με το «ώπα, καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα...»

Δείτε το σχετικό βίντεο που τον... προλογίζει ο Τζος Μπετ, επίσης τηλεσχολιαστής

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ!



Έλληνες φίλοι του μπάσκετ! Σας άρεσε ο σχολιαστής για το παιχνίδι του Ολυμπιακού; Αυτός είναι ο θείος μου! @LiamCanny 🗣️🎙️🏀



Kostas Sloukas (@kos_slou) game winner last night in Istanbul called by Liam Canny! 🗣️ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΛΗ ΝΥΧΤΑ pic.twitter.com/FaMbrCOD4u