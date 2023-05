Τζέιμς: «Είχα παρόμοια ατμόσφαιρα κόντρα στον Ολυμπιακό, βλέπω το μίσος ως αναγνώριση» (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε για την ατμόσφαιρα που επιφύλασσαν οι φίλαθλοι της Μακάμπι στη Μονακό δηλώνοντας συνηθισμένος σε τέτοιο κλίμα από την εποχή που συμμετείχε με ματς Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού.

Η Μονακό κατάφερε να... σπάσει την έδρα της Μακάμπι με τη σειρά τους να έχει μεταφερθεί στο Ισραήλ και πλέον κρατά στα χέρια της την τύχη της, αφού απέχει μία νίκη από το Final 4.

Ο κόσμος των Ισραηλινών δημιούργησε ένα... εκρηκτικό κλίμα στο γήπεδο και υποδέχθηκε τους Μονεγάσκους πετώντας τους χαρτάκια κατά την είσοδό τους στο παρκέ. Ο Μάικ Τζέιμς μίλησε για το συγκεκριμένο σκηνικό δηλώνοντας συνηθισμένος σε αντίστοιχες εικόνες από την εποχή που ο ίδιος αγωνιζόταν απέναντι στον Ολυμπιακό ως παίκτης του Παναθηναϊκού.

«Αυτή η πίεση, το εχθρικό κλίμα, δεν με ενοχλεί... Έπαιξα στον Παναθηναϊκό με παρόμοια ατμόσφαιρα κόντρα στον Ολυμπιακό. Όλο αυτό το μίσος εναντίον μου, το βλέπω περισσότερο ως αναγνώριση, ακόμη και ως μια μορφή σεβασμού. Ήμουν έτοιμος να παίξω ό,τι κι αν γινόταν.

Δεν είναι όλοι σαν εμένα, αλλά έξω μου αρέσει να είμαι στο κλίμα από νωρίς, να σουτάρω μεγάλα σουτ. Είμαι ήρεμος σε αυτή την κατάσταση» ήταν τα λόγια του Αμερικανού γκαρντ στην ισραηλινή σελίδα Sports Rabbi.

Maccabi fans 'welcome' Mike James at their home court 😬pic.twitter.com/S25oSXTl0x