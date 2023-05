Ο Άλεν Σμάιλαγκιτς προσποιήθηκε για να ξεφύγει από τον Έντι Ταβάρες και έφτασε μέχρι το καλάθι καρφώνοντας εντυπωσιακά.

Παρτίζαν και Ρεάλ αγωνίζονται στο παρκέ της Stark Arena των... ρεκόρ για το τρίτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-offs της EuroLeague και ο Άλεν Σμάιλαγκιτς έδωσε στους Σέρβους ένα όμορφο highlight.

Συγκεκριμένα, έχοντας την μπάλα στα χέρια του προσποιήθηκε στον Ταβάρες, ξεμαρκαρίστηκε και έφτασε ανενόχλητος στο καλάθι για να καρφώσει.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Smailagic fakes Tavares and drives past him for a monster dunk👀@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/0GfDwKJzs5