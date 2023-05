Χωρίς να πέφτει...καρφίτσα στην Stark Arena υποδέχεται η Παρτίζαν την Ρεάλ για το Game 3 της σειράς των play-offs κάνοντας ακόμη ένα ρεκόρ προσέλευσης στη σεζόν.

Η έδρα της Παρτίζαν είναι γνωστή για την... καυτή ατμόσφαιρα και δεν θα γινόταν να μην το επιβεβαιώσει στο τρίτο παιχνίδι των play-offs με την Ρεάλ, στο οποίο «κυνηγά» μία θέση στο Final 4.

Η ομάδα που έχει θέσει ψηλά τον πήχη των ρεκόρ προσέλευσης τη φετινή σεζόν για την EuroLeague, το επανέλαβε και πάλι! Στην Stark Arena βρίσκονται 20.091 φίλοι των Σέρβων, αριθμός που αποτελεί τον κορυφαίο για τη φετινή σεζόν, αλλά και έναν από τους μεγαλύτερους στην ιστορία της Λίγκας.

Θυμίζουμε πως τον Μάρτιο απέναντι στον Ολυμπιακό, η Παρτίζαν είχε καταγράψει ακόμη μία αντίστοιχη συνθήκη με 20.003 φιλάθλους.

