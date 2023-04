Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός με μία άλλη ματιά, μέσα από όσα έπιασαν τα μικρόφωνα των τριών διαιτητών.

Το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, για την 32η αγωνιστική της EuroLeague, με μία άλλη ηχητική ματιά. Το βίντεο στα social media της διοργανώτριας διαθέτει τον ήχο από τα μικρόφωνα που φορούν οι τρεις διαιτητές.

Σε αυτά έχει.. συλληφθεί η απορία του Πάρις Λι για τον καταλογισμό των τριών δευτερολέπτων, η ερώτηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τα τάιμ που έχει ή δεν έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά και διάφορες οδηγίες στους παίκτες, με πιο χαρακτηριστική αυτή προς τον Κώστα Σλούκα να μη φωνάζει, ενώ κάνει προσπάθεια για καλάθι.

Δείτε το βίντεο:

A rivalry that has been going on for many decades, and that puts pressure on players, coaches, and of course, the officials!



Mic'd Up Refs 🎤, Inside the Greek Derby 🇬🇷@olympiacosbc vs @paobcgr #EveryGameMatters pic.twitter.com/ffFc7ruw1K