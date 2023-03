Αταμάν: «Δεν θα μπούμε στα play-offs, καλή τύχη στις άλλες ομάδες»! (vid)

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε ορθά-κοφτά πως οι ελπίδες της Αναντολού Εφές για την πρόκριση στα προημιτελικά εξανεμίστηκαν έπειτα από την ήττα στο Βερολίνο από την Άλμπα!

Ο Λουκ Σίκμα χάρισε στην Άλμπα τη νίκη επί της Εφές και ο Εργκίν Αταμάν ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά το μέλλον των back-to-back πρωταθλητών Ευρώπης στην EuroLeague.

«Αυτή η ήττα συνοψίζει τη σεζόν για εμάς. Δεν θα μπούμε στα playoffs. Καλή τύχη στις άλλες ομάδες» εξήγησε on camera ο προπονητής της Εφές.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης συνεχίζει από την 11η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 14-16 και έχει μπροστά της τις αναμετρήσεις με τις Αρμάνι Μιλάνο (28/3, εντός), Βίρτους (30/3, εντός), Φενέρμπαχτσε (6/4, εκτός) και Μονακό (14/4, εντός).

Ergin Ataman believes Anadolu Efes WILL NOT play in the #EuroLeague playoffs 👀 pic.twitter.com/dJeuEFVOsz