Η Αναντολού Εφές επέστρεψε από το -19 όμως ο Λουκ Σίκμα έκρινε το ματς για την Άλμπα, χαρίζοντας τη νίκη στους Γερμανούς με 95-93 με φόλοου κάρφωμα στο 1.3" για το τέλος! Ζορίζει η πρόκριση στα play-offs για την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Ο Λουκ Σίκμα ήταν εκείνος που υπέγραψε τη νίκη της Άλμπα Βερολίνου επί της Αναντολού Εφές με 95-93 με φόλοου κάρφωμα στο 1.3" για το τέλος. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε πίσω στο σκορ με 19 πόντους στις αρχές της τρίτης περιόδου (61-42, 23') ωστόσο μπήκε ξανά στο ματς. Μάλιστα είχε το προβάδισμα ως τα 33" όμως δεν μπόρεσε να φύγει με το διπλό από το Βερολίνο, με αποτέλεσμα το έργο της πρόκρισης στην οκτάδα να παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.

Amazing in Berlin!

Alba Berlin wins against EuroLeague Champions Anadolu Efes thanks to this dunk by Luke Sikma.

So tough now the playoff race for Ataman guys.



