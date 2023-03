Ο Ντρου Νίκολας βρίσκεται στην Αθήνα και απεύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού να δώσει το παρών στο ΟΑΚΑ για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα (23/2, 20:30).

Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της EuroLeague συνεχίζεται μετ' εμποδίων αφού οι «πράσινοι» θα παραταχθούν στο ΟΑΚΑ με δυο σημαντικές απουσίες.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Σερέλης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Ματέους Πονίτκα και Ντουέιν Μπέικον. Εκτός προπόνησης έμεινε και ο Πάρις Λι, ο οποίος ωστόσο αναμένεται να αγνωιστεί κόντρα στους «μπλαουγκράνα».

Στο μεταξύ, το δικό του μήνυμα ενόψει Μπαρτσελόνα έστειλε ο Ντρου Νίκολας, απευθύνοντας κάλεσμα στους φίλους του «τριφυλλιού» να δώσουν το παρών στο ΟΑΚΑ: «Καλησπέρα, πως είστε; Είμαι ο Ντρου Νίκολας. Νιώθω τόσο ωραία που είμαι πίσω στην Αθήνα και ελπίζω να δω όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι της Πέμπτης, στις 20:30 με την Μπαρτσελόνα. Τα λέμε εκεί».

