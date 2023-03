Ο Παναθηναϊκός έλεγξε απόλυτα το ματς στη Λιόν και έφτασε στη δεύτερη συνεχόμενη νίκη στην Euroleague κόντρα στη Βιλερμπάν (86-82) παίζοντας και καλό μπάσκετ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Κορυφαίοι Μπέικον και Λι, αγωνία για τον τραυματισμό του Πονίτκα.

Έπρεπε να περάσουν τρεισήμισι μήνες για να απολαύσει ο Παναθηναϊκός μία εκτός έδρας νίκη στην Euroleague. Έστω και αν στην παρούσα φάση δεν έχει καμία απολύτως σημασία από τη στιγμή που οι «πράσινοι» δεν κυνηγούν τίποτε απολύτως στη διοργάνωση.

Και τα κατάφερε στη Λιόν, εκεί απ' όπου είχε φύγει και πέρυσι με την εκτός έδρας νίκη. Φέτος υποχρέωσες την Βιλερμπάν στην 9η σερί της ήττα στη φετινή διοργάνωση. Μετά το «διπλό»» στο Κάουνας στις 2 Δεκεμβρίου, οι «πράσινοι» σημείωσαν την 3η εκτός έδρας νίκη τους τη φετινή σεζόν. Βέβαια δεν την χάρηκαν όσο θα ήθελαν και αυτό διότι αποχώρησε τραυματίας ο Ματέους Πονίτκα έχοντας σημάνει πραγματικό... συναγερμό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό (19/3, 15:45) στο κλειστό του ΟΑΚΑ.

Μάλιστα ήταν και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού έως εκείνο το σημείο (7π., 3ασ.) όντας εκείνος που έδωσε την ώθηση για να αποκτήσει η ομάδα του τα ηνία στο σκορ. Σε γενικές γραμμές οι «πράσινοι» έπαιξαν πολύ καλά στα 3/4 του αγώνα, έλεγξαν το ματς και έδειξαν να έχουν αφήσει πίσω το «κάζο» από τον ΠΑΟΚ.

Ο Ντουέιν Μπέικον είχε ένα «γεμάτο» ματς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, ενώ ο Πάρις Λι είχε άλλους 14 πόντους με 2/7 σουτ, 9/9 βολές, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ. Οι «πράσινοι» είχαν πλουραλισμό στην επίθεση καθώς σκόραραν και οι 10 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο «διπλό» του Σερέλη στην Euroleague.

Οι συνεργασίες του Λι με τον Γκουντάιτις βοήθησαν τον Παναθηναϊκό να πραγματοποιήσει πολύ καλό επιθετικό ξεκίνημα, καθώς ο Λιθουανός εκμεταλλεύτηκε τις τελικές πάσες του πλέι μέικερ της ομάδας και με 8 γρήγορους πόντους ήταν η «σίγουρη» λύση των «πρασίνων» στο «ζωγραφιστό» των γηπεδούχων. Βέβαια η αχίλλειος πτέρνα ήταν τα πολλά άστοχα και ελεύθερα σουτ από τη περιφέρεια ενώ από τη στιγμή που ο Γκουντάιτις χρεώθηκε γρήγορα με δύο φάουλ, ο Γιουσουφά Φαλ άρχισε να δημιουργεί προβλήματα στην ρακέτα της ελληνικής ομάδας.

Είτε επειδή οι παίκτες του Σερέλη έκλειναν προς τα μέσα και έδιναν το σουτ στους Γάλλους, είτε επειδή ο υψηλόσωμος σέντερ δεν είχε αντίπαλο. Το 26-20 του δεκαλέπτου διαμορφώθηκε από 2/2 τρίποντα της Ασβέλ η οποία έκλεισε την α' περίοδο με 4/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 7-4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός είχε 6/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/5 βολές, 4-1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη

Η συνέχεια ωστόσο έμελλε να ήταν τελείως διαφορετική! Ο Ματέους Πονίτκα ήταν ο παίκτης-κλειδί για τους «πράσινους» και χάρη σ' εκείνον το «τριφύλλι» πραγματοποίησε εξαιρετική εκκίνηση στο δεύτερο δεκάλεπτο (έχοντας 7π., 3ασ.) και με επιμέρους σκορ 16-3 πήρε προβάδισμα με +7 πόντους (29-36) στο 15'. Όμως ο Πολωνός γκαρντ/φόργουορντ στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο (σ.σ. συγκρούστηκε με τον Πονς) και αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Παρόλα αυτά οι ο Παναθηναϊκός δεν έχασε τον επιθετικό του ρυθμό και βρέθηκε να προηγείται με με διψήφια διαφορά (41-52) λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου (43-52). Από την άμυνα είχε βρει και το εύκολο καλάθι στην επίθεση, ενώ πολύ καλό ημίχρονο έκανε και ο Μαντζούκας (7π., 2ριμπ.) Στο πρώτο μισό του ματς οι «πράσινοι» είχαν μετρήσει 14/21 δίποντα, 6/13 τρίποντα, 6/7 βολές, 9-5 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη, ενώ οι γηπεδούχοι (Φαλ 9π., 6ριμπ.) 7/14 δίποντα, 7/16 τρίποντα, 8/10 βολές, 10-6 ριμπάουντ, 11 ασίστ, 2 κλεψίματα και 5 λάθη.

