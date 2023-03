Ο Κάιλ Χάινς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της EuroLeague, ο οποίος κάνει 300 μπλοκ. Το κατάφερε απέναντι στον Ολυμπιακό και τον Τζοέλ Μπολομπόι.

O Κάιλ Χάινς τα έχει 300 (μπλοκ). Κόντρα σε μία από τις τέσσερις ομάδες, στις οποίες έχει αγωνιστεί στη EuroLeague, τον Ολυμπιακό, ο Αμερικανός σέντερ έγινε μόλις ο τρίτος στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει το όριο των 300 στοπ.

Το έκανε απέναντι στον Τζοέλ Μπολομπόι, στη νίκη της Αρμάνι κόντρα στον Ολυμπιακό και πλησίασε ένα κόψιμο πιο κοντά στον Μπράιαντ Ντάνστον, ο οποίος έχει 321. Στην κορυφή της σχετικής λίστας βρίσκεται ο Έντι Ταβάρες με 345, με τον σέντερ από το Πράσινο Ακρωτήριο να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση της Βιλερμπάν με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

This is the blocked shot number 300 of his career. @SirHines is the third player ever to reach this milestone! 👑 #insieme #EuroLeague #EA7OLY #SirHines @EuroLeague pic.twitter.com/n3Sdv46bdt