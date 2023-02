Ο Σάσα Βεζένκοβ μετά το βραβείο του MVP για τον Νοέμβριο στην EuroLeague, κρατά στα χέρια του και αυτό για τον πολυτιμότερο του Φεβρουαρίου.

Ο Ολυμπιακός εξακολουθεί να φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της EuroLeague και ο παρονομαστής της επιτυχίας μεταξύ άλλων ακούει και στο όνομα του Σάσα Βεζένκοβ.

Ο 27χρονος φόργουορντ με «γεμάτες» εμφανίσεις έδωσε την ώθηση που χρειάζονταν οι Πειραιώτες για να ηγηθούν των ομάδων της ευρωπαϊκής λίγκας, ενώ τερμάτισε πρώτος στην κούρσα των πολυτιμότερων για τον Φεβρουάριο. Στο 4-0 που έτρεξαν οι «ερυθρόλευκοι» σε αυτό το διάστημα, ο Βεζένκοβ είχε 18.5 πόντους και 7.4 ριμπάουντ για να συγκεντρώσει 23.5 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Πρόκειται για το δεύτερο βραβείο MVP του μήνα, αφού το δικό του όνομα είχε αναγραφεί και σε εκείνο του περασμένου Νοεμβρίου, με το συγκεκριμένο επίτευγμα έχει καταγραφεί από μόλις τρεις παίκτες ακόμη (Τόμιτς, Λάρκιν και Μίροτιτς).

Check out some of his best plays from this month👏 pic.twitter.com/uuUUSJ4Ipp