Φοβερά πράγματα έκανε ο Σάσα Βεζένκοβ τον Νοέμβρη και αναδείχθηκε MVP του μήνα.

Εντυπωσιακές εμφανίσεις πραγματοποιεί φέτος ο Σάσα Βεζένκοφ και πάει να πάρει το βραβείο του MVP της Euroleague. Πάντως ο σταρ του Ολυμπιακού κατάφερε να αναδειχθεί παίκτης του μήνα για τον Νοέμβριο, αφού με τους μέσους όρους που είχε, δεν γινόταν κάτι διαφορετικό.

Ο Βεζένκοφ ολοκλήρωσε τον Νοέμβριο με 29,4 βαθμούς (19.2 πόντους και 68.5% εντός παιδιάς, 7.8 ριμπάουντ, 3.6 ασίστ, 1.8 κλεψίματα) και βρέθηκε στην κορυφή, κάτι που του επέτρεψε να αναδειχθεί πολυτιμότερος του μήνα. Είχε 20 πόντους με 27 ranking κόντρα στη Βαλένθια, 15 με την Παρτιζάν και 25 στο ranking, 20 με τη Μπάγερν με 43 ranking, μέτρησε 17 με την Μακάμπι με 18 ranking, ενώ καθάρισε με 24 πόντους και 34 ranking την Άλμπα στο ΣΕΦ. Μάλιστα με Μπάγερν και Μακάμπι έκανε και double double, κυριαρχώντας σε ματς που οι αντίπαλοι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για να τον περιορίσουν.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που βγαίνει MVP του μήνα, αφού το είχε ξανακάνει τον Φλεβάρη του 2022.

The 𝗠𝗩𝗣 𝗢𝗙 𝗡𝗢𝗩𝗘𝗠𝗕𝗘𝗥 is Sasha Vezenkov 🔴⚪️@olympiacosbc forward had an unbelievable 29.4 PIR average at the end of the month😤#EveryGameMatters pic.twitter.com/IMNPHKHCRC