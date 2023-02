Ιτούδης: «Οι προσευχές μου είναι πάντα με τον τουρκικό λαό»

Ο Δημήτρης Ιτούδης εξέφρασε εκ νέου την αλληλεγγύη του στον τουρκικό λαό που δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ημέρες από τους φονικούς σεισμούς.

Η Φενέρμπαχτσε έφυγε με το «διπλό» από το Βελιγράδι χάρη στη μεγάλη εμφάνιση του Μάρκο Γκούντουριτς όμως ουδείς στην τουρκική ομάδα δεν πανηγύρισε αυτή τη σπουδαία νίκη επί της Παρτίζαν η οποία την διατηρεί στο παιχνίδι της τετράδας.

Η Φενέρ εμφανίστηκε στο παρκέ του γηπέδου ντυμένη στα μαύρα σε ένδειξη πένθους για την απώλεια δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στους θανατηφόρους σεισμούς που έπληξαν την Τουρκία και ο Δημήτρης Ιτούδης, με μήνυμά του στα social media εξέφρασε την αλληλεγγύη του.

«Δύσκολες στιγμές, ημέρες γεμάτες συναισθήματα. Κερδίσαμε έναν σημαντικό αγώνα απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μερικά πράγματα είναι μεγαλύτερα από το μπάσκετ. Ελπίζω να μην το ζήσει ξανά κανείς στον κόσμο. Οι προσευχές μου είναι πάντα με τον τουρκικό λαό» ανέφερε ο ομοσπονδιακός προπονητής και κόουτς της Φενέρμπαχτσε.

Hard times, emotional days. We won important game against very good team yesterday knowing some things are still bigger than basketball. I hope no one anywhere in the world experiences this again. My prayers are always with the Turkish people #GeçmişOlsunTürkiye pic.twitter.com/kIOinYtGKc