Ο Τζοέλ Μπολομπόι ακολούθησε τη φάση του Σάσα Βεζένκοβ και με δυναμικό φόλοου έδωσε λύση και... σκορ στον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα της Άλμπα για την 24η αγωνιστική της EuroLeague και ο Τζοέλ Μπολομπόι προσέφερε το πρώτο highlight για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με το σκορ να βρίσκεται στο 5-10 με το προβάδισμα των «ερυθρολεύκων» στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μπολομπόι ακολούθησε τη φάση του Βεζένκοβ και... διόρθωσε με φόλοου κάρφωμα ανεβάζοντας τη διαφορά από τους Γερμανούς.

Δείτε την όμορφη φάση του Μπολομπόι:

