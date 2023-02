Κάλεσμα Μάικ Τζέιμς σε Ντουράντ: «Η Μονακό του προσφέρει ένα γιοτ»

Τον Κέβιν Ντουράντ στη Μονακό προσφέροντας ένα... γιοτ θέλει να φέρει ο καλός του φίλος, Μάικ Τζέιμς.

Το άκουσμα της είδησης πως οι Φοίνιξ Σανς θα ενδιαφερθούν για τον Κέβιν Ντουράντ, αν αυτός μείνει ελεύθερος να διαπραγματευτεί στην trade deadline, δεν άφησε ασυγκίνητο τον Μάικ Τζέιμς.

Οι δυο τους διατηρούν στενές φιλικές σχέσεις από την κοινή τους θητεία στο Μπρούκλιν, κάτι που επιβεβαιώθηκε από το ταξίδι του KD για να παρακολουθήσει τα Game 4 και Game 5 της περσινής σειράς της Μονακό με τον Ολυμπιακό στα playoffs της EuroLeague. Με τον Τζέιμς να αναρωτιέται ποιος δε θα ενδιαφερόταν για να πείσει τον Ντουράντ.

«Όλοι θα προσπαθούσαν να τον αποκτήσουν. Η Μονακό θα του προσφέρει ένα γιοτ» έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός με τη δόση σαρκασμού που τον διακρίνει στο twitter

Shit i think everybody would. Monaco gon offer him a yacht https://t.co/B8BcXX4Lef