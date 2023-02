Ο Παναθηναϊκός πέταξε στα σκουπίδια ένα ακόμη ημίχρονο και παρά την προσπάθεια που έκανε στο δεύτερο μισό του αγώνα στη Μαδρίτη, δεν μπόρεσε να γυρίσει το ματς και γνώρισε την ήττα από τη Ρεάλ με 83-68.

«Τι είχες Γιάννη μου, τι είχα πάντα» όπως λέει και η λαϊκή παροιμία μας.

Γι' άλλη μια φορά ο Παναθηναϊκός άφησε να... χαθεί ένα ημίχρονο και στη συνέχεια να τρέχει και να μην φτάνει. Όμως η Ρεάλ δεν είναι... Ζάλγκιρις, το «WiZink Center» δεν είναι... ΟΑΚΑ και ήταν πολύ δύσκολο για τους «πράσινους» να γυρίσουν ένα ματς στο οποίο είχαν βρεθεί και στο -21 κατά τη διάρκεια του πρώτου μέρους.

Ουσιαστικά πλήρωσαν την μεγάλη αστοχία στα δίποντα του πρώτου ημιχρόνου, όταν και μέτρησαν μόλις 4/21 και ποσοστό 19%! Με τέτοια νούμερα και σε μια έδρα όπως αυτή της Ρεάλ ήταν αδύνατον για τον Παναθηναϊκό να φανεί ανταγωνιστικός. Και φυσικά ήταν ακόμα πιο δύσκολο το έργο να επανέλθει, παρά το γεγονός ότι σκόραρε 27 πόντους στην 3η περίοδο.

Ο Πάρις Λι (17π., 3ασ., 3κλ.) πραγματοποίησε ένα ακόμη καλό δεύτερο ημίχρονο, ενώ στα θετικά της βραδιάς το γεγονός ότι ο Γκριγκόνις δήλωσε «παρών» (12π., 4ριμπ, 2ασ.) όπως και η μαχητικότητα που έδειξε ο Γκουντάιτις. Όμως την ίδια ώρα η Ρεάλ ήξερε πως να απειλησει τους «πράσινους» και περνώντας τη μπάλα συνέχεια στη ρακέτα του Παναθηναϊκού, κυριάρχησε στο ματς.

Ο Παναθηναϊκός δεν... άλλαξε συνήθεια στα ματς της Euroleague και ξεκίνησε εκ νέου με το αριστερό. Συγκεκριμένα είχε βρεθεί πίσω στο σκορ με 7-0 έχοντας ένα λάθος και 0/3 σουτ, ενώ έφτασε και στο -13 (15-2) με 1/9 σουτ ύστερα από πέντε λεπτά στο παρκέ του «WiZink Center». Η διαφορά παρέμεινε σε διψήφια νούμερα (17-5 και 21-9) και αυτό χάρη στο inside game των Μαδριλένων και τον εξαιρετικό Γιαμπουσέλε (8π., 4ριμπ.) ο οποίος έδινε συνέχεια πόντους στην ομάδα του μέσα από το «ζωγραφιστό». Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε στο +12 (26-14) για τους γηπεδούχους οι οποίοι είχαν το εξαιρετικό ποσοστό του 64% στα δίποντα με 7/11, την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε μόλις 2/12 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ήτοι 4/20 εντός παιδιάς σε μια ολόκληρη περίοδο!

Στο 13' η διαφορά επέστρεψε στο +13 για τη Ρεάλ (33-20) αλλά σ' εκείνο το χρονικό σημείο ο Παναθηναϊκός έδειξε να έχει παλμό μειώνοντας στους 8 πόντους (33-25). Έδειξε ότι μπορούσε ναν γίνει απειλητικός, αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων όχι μόνο δεν υπήρξε συνέχεια αλλά και πραγματική... κατηφόρα στη Μαδρίτη! Οι μεν «πράσινοι» δεν σταμάτησαν να αστοχούν μέσα από την περίμετρο, το ένα παιδαριώδες λάθος διαδέχονταν το άλλο και η Ρεάλ πραγματοποίησε σερί 13-0 (!) παίρνοντας διαφορά 21 πόντων (46-25) μέσα σε διάστημα πέντε λεπτών! Τελκά το ημίχρονο έκλεισε με το σκορ στο 48-30.

Ο Παναθηναϊκός είχε το άθλιο ποσοστό του 19% στα δίποντα με 4/21 (!) και μόνο με τα τρίποντα (6/15) προσπαθούσε να φανεί απειλητικός. Άλλωστε και οι 5 ασίστ για 9 λάθη αποτύπωναν την τραγική εικόνα των «πρασίνων» στο παρκέ. Κι όλα αυτά την ώρα που οι γηπεδούχοι είχαν 15/21 δίποντα (71%) αλλά και 3/12 τρίποντα με 9/9 βολές και 10 ασίστ για μόλις 3 λάθη σ' ένα ολόκληρο ημίχρονο.

Το σκηνικό του αγώνα δεν άλλαξε ούτε στη συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός προσπαθούσε να «ψαλιδίσει» τη διαφορά με μακρινά σουτ (48-33 στο 21' και 54-39 στο 23') αλλά η Ρεάλ έβρισκε τις λύσεις για να κρατήσει τη διαφορά σε επίπεδα απόλυτης ασφάλειας. Στα μέσα της 3ης περιόδου κρατούσε το σκορ σταθερά στους 20 πόντους (60-39) συνεχίζοντας για όλο το βράδυ αυτό που έκανε στο πρώτο μισό του ματς. Η μπάλα συνέχεια στο «ζωγραφιστό» και προσπάθειες από το post up. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να μειώσουν στους 13 πόντους (60-47 στο 27') και να κλείσουν το 3ο δεκάλεπτο στο -11 (68-57) έχοντας πάρει λύσεις από τον Γκριγκόνις, ο οποίος πραγματοποιούσε το καλύτερο παιχνίδι του με τα πράσινα, όπως επίσης από τα κλεψίματα του Λι και τις εκρήξεις του Μπέικον.

Μάλιστα είχε την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερα με δύο άστοχα τρίποντα ωστόσο η μπάλα δεν βρήκε στόχο και η Ρεάλ έσπευσε να βγάλει το άγχος που είχε αρχίσει να κάνει την εμφάνισή του. Επανέφερε τη διαφορά στο +15 (74-59 στο 35') έχοντας δεχθεί μόλις ένα καλάθι. Και ενώ στο γ' δεκάλεπτο ο Παναθηναϊκός είχε σημειώσει 27 πόντους! Κάπου εκεί κρίθηκε και το παιχνίδι με τη Ρεάλ να φτάνει στο τελικό 83-68.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Απλούστατα η Ρεάλ ήταν ανώτερη. Ο Παναθηναϊκός μετά... βίας ευστοχούσε εντός παιδιάς και δη στα δίποντα και μετά το 13-0 σερί της Ρεάλ στην 2η περίοδο με το οποίο προηγήθηκε με +21 πόντους, το ματς είχε -ουσιαστικά- κριθεί. Φυσικά συν τον γεγονός ότι πήρε το συντριπτικό ποσοστό των πόντων της με καλάθια μέσα από το «ζωγραφιστό».

MVP: Ο Ζερσόν Γιαμπουσέλε έκανε ό,τι ήθελε στην «πράσινη» ρακέτα καθώς κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να τον σταματήσει. Συνολικά είχε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΕΣ: Ο Μάριο Χεζόνια έκανε την... αθόρυβη δουλειά με 14 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 24 λεπτά.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Κακό παιχνίδι από Γιώργο Καλαίτζάκη και Γουόλτερς.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ Α' ΓΥΡΟ: Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης 68-71.

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Το εντυπωσιακό tomahawk κάρφωμα του Ντουέιν Μπέικον στην 3η περίοδο!

Bacon is sizzling!!



Throwin' it DOWN #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/pcAINVEiod