Παίκτης του Παναθηναϊκού με κάθε επισημότητα είναι ο Ματ Τόμας, με τους «πράσινους» να ανακοινώνουν την απόκτησή του Αμερικανού άσσου μέχρι και το καλοκαίρι του 2024!

Το χρονικό μίας προαναγγελθείσας συμφωνίας φτάνει στο τέλος του και ο Ματ Τόμας αποτελεί επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικανού μέχρι και το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2023/24.

Πρόκειται για έναν παίκτη ο οποίος έχει ευρωπαϊκή εμπειρία έχοντας αγωνιστεί στην Ισπανία με τις φανέλες των Ομπραδόιρο και Βαλένθια, ενώ τα τελευταία χρόνια είχε βρεθεί στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχοντας αγωνιστεί σε 126 ματς του ΝΒΑ. Συγκεκριμένα είχε κατά μέσο όρο 4 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά 9.7 λεπτά συμμετοχής, ενώ το στο ισπανικό του πέρασμα μέτρησε είχε 15.4 πόντους, 2.4 ριμπάουντ, 2.4 ασίστ με την Ομπραδόιρο και άλλους 11.5 πόντους με 48.5% στο τρίποντο με τη Βαλένθια.

