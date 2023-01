Ένας εκ των σπουδαιότερων Λιθουανών γκαρντ στη γενιά του, ο Μάντας Καλνιέτις αποχαιρετάει το μπάσκετ στις 29 Ιανουαρίου.

Ο Μάντας Καλνιέτις θα ρίξει τους τίτλους τέλους στην σπουδαία καριέρα του. Ο Λιθουανός γκαρντ της Ζάλγκιρις στα 36 του χρόνια αποφάσισε να πει το τελευταίο αντίο στο μπάσκετ και να κρεμάσει τα παπούτσια του στις 29 Ιανουαρίου, στο ματς της Ζάλγκιρις με τη Γιόναβα για το πρωτάθλημα Λιθουανίας.

Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι πως πλέον με τις προσθήκες στο ρόστερ της Ζάλγκιρις δεν έχει τον ρόλο που ο ίδιος θα ήθελε. «Το μπάσκετ ήταν πάντοτε απόλαυση για εμένα, όχι δουλειά. Πάντα το απολάμβανα αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν έχω τον ρόλο τον οποίο είχα κάποτε στην ομάδα» αναφέρει ο ίδιος.

Ο Καλνιέτις έχει πίσω του μία τεράστια καριέρα τόσο σε διασυλλογικό επίπεδο, όσο και με την Εθνική ομάδα. Πέραν της αγαπημένης του ομάδας από το Κάουνας έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στις Λοκομοτίβ Κουμπάν, Αρμάνι Μιλάνο, Βιλερμπάν, έχοντας ένα χάλκινο στο Παγκόσμιο του 2010 και άλλα δύο ασημένια στα EuroBasket του 13 και του 15 με τη Λιθουανία.

