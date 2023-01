Ο Φακούντο Καμπάτσο το ξεκαθάρισε, θα μείνει στον Ερυθρό Αστέρα για το υπόλοιπο της σεζόν.

Η είδηση της τιμωρίας του Ερυθρού Αστέρα και το «στοπ» στη χρησιμοποίηση του Φακούντο Καμπάτσο μέχρι την 1η Μαρτίου φαίνεται πως ενεργοποίησε πολλές ομάδες της EuroLeague, οι οποίες αναζήτησαν τον τρόπο να αποκτήσουν τον Αργεντινό πλέι μέικερ.

Έτσι και αλλιώς, ο πρώην γκαρντ της Ρεάλ Μαδρίτης δεν σχετίζεται με τον περιορισμό που προστέθηκε από χθες στις ζωές των ομάδων της EuroLeague και εμποδίζει την απόκτηση παικτών που έχουν ήδη αγωνιστεί στη διοργάνωση με μία ομάδα.

Ο Καμπάτσο έγραψε ένα tweet και εξήγησε ότι δεν πρόκειται να το κουνήσει... ρούπι από το Βελιγράδι. «Μένω στον Ερυθρό Αστέρα. Μένω με την ομάδα, με τους συμπαίκτες μου, με τους οπαδούς με αυτή την πόλη. Πάμε μαζί για νέες νίκες. Πάμε Ερυθρέ Αστέρα», έγραψε ο Αργεντινός.

I am staying at Crvena zvezda! I am staying with the club, with my teammates, with our fans and with this city. Let's go together with new victories. Napred Crvena zvezda!