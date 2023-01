Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Λούκα Βιλντόζα τον έφεραν στην κορυφή της λίστας του Δεκεμβρίου, παίρνοντας τον τίτλο του MVP.

Ο Λούκα Βιλντόζα μπορεί να μείνει έως και έναν μήνα εκτός δράσης, ένεκα του τραυματισμού του στο παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ωστόσο πρόλαβε να βγει ο MVP του Δεκεμβρίου στην EuroLeague.

Ο Αργεντινός γκαρντ ήταν εξαιρετικός σε αυτό το διάστημα με τον Ερυθρό Αστέρα, έχοντας ως κορωνίδα την εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό. Τον Δεκέμβριο μέτρησε 15.8 πόντους, 4.7 ασίστ, 2.2 κλεψίματα μέσο όρο και ξανάβαλε τους Σέρβους σε τροχιά οκτάδας, περιμένοντας πλέον την επιστροφή στη δράση και τη συνύπαρξη με τον συμπατριώτη του, Φακούντο Καμπάτσο.

