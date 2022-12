Ο Ντάριους Τόμπσον με μία ακόμη θεαματική ασίστ κόντρα στη Φενέρμπαχτσε έγινε ο πρωταγωνιστής για νέο highlight!

Η Μπασκόνια φιλοξενείται από την Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία και πετούσε... φωτιές στο ημίχρονο του αγώνα για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Σε μία από τις φάσεις που... ενθουσίασαν, πρωταγωνιστής ήταν και πάλι ο Ντάριους Τόμπσον, αφού ο Αμερικανός ντύθηκε «magic» και έκρυψε την μπάλα για μία τρομερή no look πάσα που έβγαλε τον Κότσαρ μόνο του στο καλάθι για το κάρφωμα.

Δείτε την πάσα του Τόμπσον:

.@dthomp15 with an outstanding dime...



Show 'em the money 💰💰💰#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W8AWzEJh4h