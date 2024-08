Η ΑΕΚ ανακοίνωσε ένα δυνατό ματς προετοιμασίας στο κλειστό της Φυλής με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε (17/9, 19:30).

Η ΑΕΚ Betsson συνεχίζει να γεμίζει το πρόγραμμα της προετοιμασίας της με δυνατά φιλικά. Μετά απ' αυτά απέναντι σε Παρτίζαν και Παρί (στο Βελιγράδι) η Ένωση συναντήσει και τη Φενέρμπαχτσε, η οποία αγωνίζεται στη EuroLeague!

«Αποκαλυπτήρια» στις 17/09 για τη «Βασίλισσα» 🤩🏀@FBBasketbol , it will be our pleasure 🫡#aekbc #aekbetssonbc #SinexizoumeMeOrama #Fenerbahce



https://t.co/DmWEYJVkdw