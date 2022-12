Ο Κωνστατίνος Μελάγιες σχολιάζει τις αιτίες που το ολοκληρωτικό μπάσκετ του Ολυμπιακού για 25' μετατράπηκε σε μπάσκετ αλάνας κι έφερε μία ανατροπή από αυτές στις οποίες οι Πειραιώτες βρίσκονταν συνήθως στην άλλη πλευρά του νομίσματος.

Η χθεσινή ήττα στη Λυών δεν ξέρω αν δημιούργησε πιο έντονα το αίσθημα του θυμού ή της στεναχώριας. Ο Ολυμπιακός για κάποιον ακατανόητο λόγο έχασε ένα παιχνίδι το οποίο έμοιαζε να είχε αγκαλιάσει σφιχτά. Φτάσαμε μέσα Δεκεμβρίου και θυμόμασταν την ήττα από τη Βαλένθια που είχε γίνει τις πρώτες μέρες του Νοέμβρη. Ε, στη συνέχεια της σεζόν θα θυμόμαστε αυτή από την Βιλερμπάν με την ελπίδα να μην έχει στοιχίσει βαθμολογικά.

Το πάθημα με την Βαλένθια πάντως δεν έγινε μάθημα ή αν έγινε δεν μπήκε στο μεδούλι των παικτών και απλά το έκαναν «παπαγαλία». Για μία ακόμη φορά οι Πειραιώτες απώλεσαν διαφορά ασφαλείας (αν μπορεί να υπάρξει τέτοια στην Euroleague) που είχαν βαθιά στη διάρκειά του ματς. Από την άλλη είναι μία πρόσθετη τρανή επιβεβαίωση πως δεν υπάρχει κακή ομάδα στη διοργάνωση. Το γράφουμε, το φωνάζουμε. Το χειρότερο όμως είναι πως το λένε και οι παίκτες και οι προπονητές όμως από το ένα αφτί μπαίνει κι από το άλλο βγαίνει.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν γεύτηκε την άλλη όψη της ανατροπής και από θύτης έγινε θύμα. Από την ομάδα που έμενε ψύχραιμη και αντιδρούσε σωστά και «γύρναγε» τα ματς, έγινε αυτή η οποία τα υπέστη όλα αυτά.

Και φυσικά υπάρχουν αιτίες...

Ο Ολυμπιακός για 24 λεπτά είχε στριμώξει στα σχοινιά την Βιλερμπάν και δεν της χάρισε το παραμικρό. Ούτε μία κατοχή. Η αμυντική του λειτουργία ήταν παροιμιώδης και η ένταση που έβαζαν στο παρκέ θύμιζε παιχνίδι playoffs.

Τρομερή πίεση πάνω στην μπάλα, σωστές αποφάσεις από Φαλ και Μπολομπόι και φοβερή λειτουργία των περιστροφών όταν κάποιος αντίπαλος δημιουργούσε ρήγμα. Επίσης έπαιρναν άριστα στην άμυνα «β' ζώνης», δηλαδή στην άμυνα του ψηλού της weak side που ερχόταν με ένα βήμα κι άλμα και έκοβε (ή αλλοίωνε) το σουτ κοντά στο καλάθι. Ειδικά ο Μπολομπόι το έκανε τρομερά.

Από τα μισά της τρίτης περιόδου «κατέβασαν» κουρτίνες και η «ατσάλινη» άμυνα έγινε βούτυρο. Οι παίκτες έγιναν soft, σταμάτησαν να θυσιάζουν το κορμί τους και φυσικά δεν αντέδρασαν στις αλλαγές της τακτικής της Βιλερμπάν. Οι Γάλλοι μείωσαν το pick 'n' roll το οποίο δεν τους έδινε πολλά και πήγαν σε πολλά σκριν μακριά από την μπάλα. Σε αυτά τα σκριν ο παίκτης του Ολυμπιακού που τα «έτρωγε» βρισκόταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από τον παίκτη που έβγαινε.

Οι γηπεδούχοι σε δύο περιπτώσεις βρήκαν διαδοχικά σουτ από τα 6.75. Την πρώτη φορά ευστόχησαν σε 3 σερί και το 35-54 έγινε 44-54 και τη δεύτερη φορά σε δύο σερί και το 50-61 έγινε 56-61.

Το μεγάλο λάθος των «ερυθρόλευκων» ήταν ότι δεν τελείωσαν το παιχνίδι όταν μπορούσαν. Απαράδεκτο για μία τόσο έμπειρη ομάδα. Ξαφνικά όπως ακριβώς και στο ματς με τη Βαλένθια, όλοι απέκτησαν διάθεση να σκοράρουν, να γεμίσουν τη στατιστική τους. Το ματς από μάχη μετατράπηκε σε «έλα μωρέ θα βάλω δύο σουτάκια και θα το καθαρίσω. Δεν γίνεται να τα βάλουν κι όλα οι άλλοι».

Αμ δε. Ο Ολυμπιακός άφησε την Βιλερμπάν να πιστέψει στην ανατροπή. Αντί να της... κόψει τα πόδια, της έδωσε ελπίδες και αυτό είναι απαγορευτικό για μία ομάδα που αποκτά ρυθμό από το τρίποντο.

Οσο πλησίαζαν οι γηπεδούχοι τόσο μεγαλύτερος εκνευρισμός δημιουργούνταν στους παίκτες του Μπαρτζώκα. Οι κακές αποφάσεις στην επίθεση διαδέχονταν η μία την άλλη. Ακατανόητα μακρινά σουτ του Λαρεντζάκη, τρεις σερί επιθέσεις του Γουόκαπ με τις δύο να είναι επιλογές μακριά από το ρεπερτόριό του, λόμπα πάσα απέναντι στον Γιουσουφά Φαλ των 220 εκατοστών.

Πολλά εύσημα αξίζουν στον Καουντί. Οχι για τους 14 πόντους,, αλλά γιατί ο αρχηγός της Βιλερμπάν έπαιξε στην τελευταία περίοδο καταπληκτική άμυνα πάνω στον Βεζένκοβ και δεν του έδωσε τίποτα

Οι παίκτες και οι προπονητές αποφασίζουν σε κλάσματα δευτερολέπτων. Εμείς κρίνουμε αυτές τις αποφάσεις αφού έχουν γίνει. Αυτή είναι μία σημαντική διαφορά την οποία αξίζει να την έχουμε κατά νου.

Το μπάσκετ είναι παιχνίδι λαθών. Αν δεν γινόντουσαν λάθη τα ματς θα τελείωναν 190-189. Να πω την άποψή μου για την τελευταία άμυνα ξεκινώντας από την προτελευταία.

Ο ΝτεΚολό σημάδεψε (όπως κάνουν όλοι οι αντίπαλοι) τον Βεζένκοβ παίζοντας pick 'n' roll με το «4» για να τον πάρει στην αλλαγή και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία του Σάσα στην άμυνα «1on1». Πολύ σωστά το κορυφαίο «τεσσάρι» της Euroleague (κι ας υποστηρίζει ό,τι θέλει η Μπαρτσελόνα) χρησιμοποίησε το ομαδικό φάουλ που υπήρχε. Αν δεν το έκανε θα τον κράζαμε γιατί δεν το χρησιμοποίησε. Όποιος αναφέρεται στο χρόνο που άφησε, κάνει λάθος.

Amine Noua AT THE BUZZER gives the win to @LDLCASVEL💥#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/W41TzGGSL0