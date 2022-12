Ο Ολυμπιακός πέτυχε συνολικά 211 πόντους με Βίρτους και Φενέρ και έκανε ρεκόρ στην ιστορία του σε back to back ματς.

Φωτιές... πετούσε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Φενέρ, την οποία... καθάρισε με 94-67, δίνοντας συνέχεια στην εντυπωσιακή νίκη με 117-71 απέναντι στη Βίρτους. Οι Πειραιώτες σκόραραν συνολικά 211 πόντους σε back-to-back ματς της Euroleague, μια επίδοση που είναι η κορυφαία στην ιστορία του (από την σεζόν 2000-01). Η Μακάμπι είναι η ομάδα που κρατά το απόλυτο ρεκόρ στη διοργάνωση σε δύο σερί ματς, αφού είχε πετύχει 234 πόντους το 2004, στο τέλος μιας χρονιάς που κατέκτησε τη Euroleague.

Olympiacos scored 211 points in back-to-back EuroLeague games, the most in the club's history (since the 2000-01 season).



Maccabi Tel Aviv holds the record (236 points in 2004).



Props to @DariusGaruolis