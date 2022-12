Λουαού-Καμπαρό για το χαμένο layup: «Μισώ τον εαυτό μου που αστόχησα» (vid)

Ο Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό ήταν ο μοιραίος για την Αρμάνι Μιλάνο καθώς αστόχησε στο πιο εύκολο σου της βραδιάς, με το οποίο θα μπορούσε να γράψει διαφορετικά την ιστορία του ματς.

Με 31'' να απομένουν για το τέλος του ματς, ο Γάλλος φόργουορντ δεν μπόρεσε να ευστοχήσει εξ επαφής, με αποτέλεσμα στην αμέσως επόμενη φάση ο Παναθηναϊκός να φέρει το ματς στα ίσια και να στείλει το ματς στην παράταση. Εκεί όπου υπέβαλε την κυριαρχία του και με επιμέρους σκορ 18-5 έφτασε στην τελική επικράτηση.

Μετά το τέλος, ο Λουαού-Καμπαρό μίλησε στο λιθουανικό BasketNews και μιλώντας γι' αυτή τη φάση, είπε χαρακτηριστικά: «Μισώ τον εαυτό μου που αστόχησα σε αυτό το σουτ. Όπως επίσης οι βολές και το τρίποντο νωρίτερα. Δεν πρέπει να αστοχώ σε αυτά» ενώ όταν του έγινε υπενθύμιση ότι και ο Τζαϊτέ είχε αστοχήσει στο ίδιο σουτ δύο εβδομάδες νωρίτερα και μάλιστα στο ίδιο χρονικό σημείο, είπε: «Ναι, ήταν ατυχία. Είναι δύσκολο. Έπρεπε να ευστοχήσω για την ομάδα μου. Εμείς ήμασταν η καλύτερη ομάδα και έπρεπε να το βάλω για να νικήσουμε».

Δείτε και θυμηθείτε τη φάση

Honestly, I’ve never seen anything like that at this level. https://t.co/Dh2GT1y1Wd pic.twitter.com/TxwQVQdEFi