Έξαλλος Ζοτς με ΛεΝτέι: «Μη μου λες μαλ..., παίξε γαμ... άμυνα» (vid)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έγινε έξαλλος με τον Ζακ ΛεΝτέι στο ματς της Παρτιζάν με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Ερυθρός Αστέρας έφυγε με το διπλό από την έδρα της Παρτιζάν χάρη στο μεγάλο τρίποντο του Νέντοβιτς από τη γωνία. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ο Ζακ ΛεΝτέι ένιωσε την οργή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Ζοτς τον έκραξε κατά τη διάρκεια του timeout για την αντίδραση του σε μια άμυνα, με τον παίκτη να πάει να απαντήσει και τον Σέρβο προπονητή να τρελαίνεται για άλλη μια φορά. «Μη μου λες μαλ..., παίξε γαμ... άμυνα», φώναξε.

Δείτε τι έγινε

Zeljko Obradovic was HEATED with Zach Leday’s defense in the derby 🗣️🤬 pic.twitter.com/ZgNof15J0W