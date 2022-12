Οι παίκτες του Ερυθρού Αστέρα βγήκαν ξανά στη Stark Arena μετά το τέλος του ματς για να πανηγυρίσουν το σπουδαίο διπλό κόντρα στην Παρτιζάν με τους φιλάθλους τους.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς με τρίποντο από τη γωνία... εκτέλεσε την Παρτιζάν και χάρισε το διπλό στον Ερυθρό Αστέρα στο ντέρμπι της Σερβίας για τη Euroleague. Οι φιλοξενούμενοι είχαν και οπαδούς στη Stark Arena και μετά το τέλος του ματς στήθηκε ένα... πάρτι.

Μόλις τέλειωσε η αναμέτρηση οι παίκτες του Ιβάνοβιτς βγήκαν ξανά στο παρκέ, εκεί όπου περίμεναν οι φίλαθλοι τους στις εξέδρες και αποθεώθηκαν, λέγοντας και το δικό τους ευχαριστώ στον κόσμο που τους στήριξε με τις φωνές και τα συνθήματα τους.

Δείτε τι έγινε ανάμεσα σε παίκτες και κόσμο

Afterparty at @arenabeograd 🔴⚪️



Thank you Delije for amazing support. We are the TEAM 🔴⚪️



Bravo Zvezdo!#kkcz #TogetherWeCan #WeAreTheTeam #EveryGameMatters | @EuroLeague pic.twitter.com/FyetTfudsY