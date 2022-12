Η Φενέρμπαχτσε (10-2) πέρασε σαν... σίφουνας από το Βερολίνο, διαλύοντας την Άλμπα (3-9) με σκορ 104-75, έχοντας 75% στα δίποντα και 55% στα τρίποντα!

Η Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη δεν κοντοστάθηκε ούτε για μία στιγμή στο Βερολίνο. Διέλυσε την Άλμπα με σκορ 104-75, είχε 8 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων και απίθανα ποσοστά σε δίποντα και τρίποντα.

Η τουρκική ομάδα είχε 10/18 τρίποντα (55.6%) και 30/40 δίποντα (75%), ενώ είχε 27 ασίστ για τα 22 λάθη της.

Ένα σερί ήταν αρκετό για τη Φενέρμπαχτσε, προκειμένου να καθαρίσει το ματς από νωρίς. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη προηγήθηκε με 17-5, τρέχοντας ένα σερί 9-0 και το πλάνο της πρωτοπόρου της EuroLeague να πηγαίνει πρίμα.

Για λίγο η Άλμπα κατάφερε να περιορίσει τον ξέφρενο ρυθμό της Φενέρ. Από το 24-13 οι Γερμανοί έκαναν το δικό τους σερί (8-0), μετέτρεψαν το σκορ σε 24-21 (11') και έδωσαν νέο ενδιαφέρον στο ματς.

Devin Booker with a powerful dunk gets Fenerbahce fans on their feet in Berlin 💥pic.twitter.com/AGn9OAvkkr