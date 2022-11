Η... πτήση του Κουμάτζε πάνω από τον Παπανικολάου ήταν η φάση του ημιχρόνου στο ΣΕΦ.

Ο Ταμίρ Μπλατ είχε ρόλο δημιουργού και ο Κριστ Κουμάτζε... πέταξε. Ο σέντερ της Άλμπα πήρε την μπάλα ψηλά, εκεί που δεν μπορούσε να τον ακολουθήσει ο Παπανικολάου και κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο στο καλάθι του Ολυμπιακού.

Το τρομερό κάρφωμα του Κουμάτζε

Tamir Blatt hangs it up as Christ Koumadje goes UP 😱



'Flight Time' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/8jIspkOTv7