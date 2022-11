Η Φενερμπαχτσέ των Ιτούδη και Καλάθη είναι ασταμάτητη και αν και τα... χρειάστηκε, νίκησε με 96-93 μέσα στην έδρα της Μονακό. Μοιραίος Τζέιμς στο τέλος.

Είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Euroleague και το απέδειξε και στο Πριγκιπάτο η Φενέρ, παρόλο που στο τέλος αγχώθηκε (κινδύνεψε να χάσει διαφορά 19 πόντων). Η ομάδα του Ιτούδη και του Καλάθη... καθάρισε τη Μονακό με 96-93 και έτσι πήγε στο 8-1, όντας στην κορυφή της κατάταξης. Από την άλλη η παρέα του Μάικ Τζέιμς έπεσε στο 6-3.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Χέις-Ντέιβις με 21 πόντους, ενώ ο Καλάθης είχε 15 με 7 ασίστ και ο Γουίλμπεκιν μέτρησε 13 πόντους. Στον αντίποδα ο Μάικ Τζέιμς είχε 17 πόντους, ο Λόιντ 18 και ο Ντιαλό 16.

Ο Ομπράντοβιτς μάζεψε τους παίκτες του για οδηγίες, ενώ το ματς παιζόταν και ο Γκούντουριτς εκτελούσε βολές 10 δευτερόλεπτα για το τέλος με το σκορ στο 93-94, κάτι που έκανε έξαλλο τον Δημήτρη Ιτούδη.

