Απολαύστε τη φοβερή πάσα του Μάικ Τζέιμς κόντρα στη Φενερμπαχτσέ.

Μαγεύει ο Μάικ Τζέιμς κόντρα στην Φενέρ του Ιτούδη και του Καλάθη. Ο σταρ της Μονακό βρήκε τον διάδρομο και έκανε μια απίθανη no-look ασίστ στον Ντόντα Χολ που κάρφωσε στο καλάθι των Τούρκων.

Απολαύστε την έμπνευση του Τζέιμς

Assist or Dunk?



The @ASMonaco_Basket I @ASMBasket_EN duo getting it DONE! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/7HXFQvjCA8