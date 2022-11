Σε μια σπουδαία κίνηση προχώρησε η Αρμάνι Μιλάνο, καθώς ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τιμοτέ Λουαού Καμπαρό.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος γάμου έλαβε τέλος και ο Γάλλος φόργουορντ αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτη της Αρμάνι.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Λουαού Καμπαρό ο οποίος μέτρησε 328 ματς του ΝΒΑ στην καριέρα του με τις φανέλες των Σίξερς, Θάντερ, Μπουλς, Νετς και Χοκς έχοντας κατά μέσο όρο 5.9 πόντους και 2 ριμπάουντ ανά 16 λεπτά συμμετοχής.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στην Ευρώπη για να γίνω μέλος της Αρμάνι. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έχω την ευκαιρία να βοηθήσω την ομάδα να προσπαθήσει να πετύχει τους στόχους για τη φετινή σεζόν οι οποίοι ισοδυναμούν με νίκες και τίτλους. Ανυπομονώ να συναντήσω όλους τους φίλους της ομάδας και να ξεκινήσω!» ήταν τα λόγια του Λουαού Καμπαρό.

📝 Tim Luwawu-Cabarrot a Milano: “Felice di tornare in Europa per aiutare questo Club” ➡️ https://t.co/B0jmr5upzI



📝 Tim Luwawu-Cabarrot is in Milan: “Extremely excited for the opportunity to help this team” ➡️ https://t.co/iYA0Wsqtp5 #insieme #WelcomeTim @timcabs pic.twitter.com/UpSNleHbb3