Μια μεγάλη κίνηση αναμένεται να... τελειώσει η Αρμάνι, με την απόκτηση του Λουάου-Καμπαρό.

Συνεχίζει να ψάχνει τρόπους για την ενίσχυση της περιφέρειας της η Αρμάνι. Σύμφωνα με το Sportando, η ομάδα από το Μιλάνο αναμένεται να κάνει δικό της, τον Τιμοτέ Λουάου-Καμπαρό.

Ο Γαλλός διεθνής έχει παίξει σε 328 ματς στο ΝΒΑ και μέτρησε 5.9 πόντους, ενώ έδινε λύσεις με το εξωτερικό του σουτ. Στο ΝΒΑ έχει περάσει από Θάντερ, Μπουλς, Νετς, Σίξερς και Χοκς. Τελευταία του ομάδα η Ατλάντα στην οποία είχε 4.4 πόντους κατά μέσο όρο σε 13 λεπτά συμμετοχής. Κορυφαία του σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη το 2019-20, όπου μέτρησε 7.8 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 38% στο τρίποντο με τη φανέλα των Νετς.

Mε τη Γαλλία αγωνίστηκε στο Eurobasket του 2022, εκεί όπου είχε 4.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο, αφού ηττήθηκε στον τελικό από την Ισπανία.

Timothé Luwawu-Cabarrot is expected to join Olimpia Milano, sources tell @Sportando.

The French International has played 328 games in the NBA averaging 5.9 points