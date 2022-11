Μεσίνα για Πάνγκος, Ντέιβις: «Αν δεν βοηθήσουν τους εαυτούς τους, τότε θα δεχτούν τα σκ@τ@ στη μούρη τους» (vid)

O Έτορε Μεσίνα άσκησε σκληρή κριτική στις δύο κορυφαίες μεταγραφές του καλοκαιριού για την Αρμάνι, τον Κέβιν Πάνγκος και τον Μπράντον Ντέιβις.

Η Αρμάνι Μιλάνο ηττήθηκε και στο Κάουνας, από τη Ζαλγκίρις (71-62), συμπληρώνοντας τέσσερις σερί απώλειες στη EuroLeague. Στη συνέντευξη Τύπου ο Ετορε Μεσίνα μίλησε για τους Κέβιν Πάνγκος και Μπράντον Ντέιβις και το γεγονός ότι δεν έχουν καταφέρει, ακόμα, να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ομάδας.

«Δεν παίζουν καλά και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε να παίξουν καλύτερα. Εγώ τους έφερα εδώ και τους έχω μεγάλη εμπιστοσύνη. Χρειάζονται βοήθεια, αλλά το σημαντικότερο είναι να βοηθήσουν τους εαυτούς τους.

Στη ζωή, ο πρώτος κανόνας όταν όλα πάνε σκ@τ@, είναι να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Αν περιμένεις κάποιον άλλον να κλείσει τον ανεμιστήρα, τότε θα δεχτείς πολλά σκ@τ@ στο πρόσωπό σου. Συγνώμη για την ειλικρινή γλώσσα μου. Οπότε χρειάζεται να βοηθήσουν τους εαυτούς τους και όλους εμάς στην ομάδα να τους βοηθήσουμε», ήταν τα λόγια του Μεσίνα.

Ettore Messina keeps it straight and honest 😄 pic.twitter.com/1miQ4beRG0