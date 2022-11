Ο Ντουέιν Μπέικον έκανε την επέλασή του προς το καλάθι και ακόμη και αν βρέθηκε κάτω από αυτό βρήκε τον τρόπο να σκοράρει.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Φενέρμπαχτσε στην Ulker Sports Arena για τη συνέχεια της EuroLeague και ο Ντουέιν Μπέικον πήρε τη σκυτάλη από τον Αρτούρας Γκουντάιτις.

Με το σκορ στο 35-25 και στην προσπάθεια των «πρασίνων» να μειώσουν τη διαφορά, η κυκλοφορία της μπάλας έφερε τον Μπέικον στη θέση να αποφασίσει για το πώς θα εξελιχθεί η επίθεση. Παρά τα πρόσωπα που ήταν μέσα στη ρακέτα, ο Αμερικανός πήρε τη baseline και με ένα απίστευτο σπάσιμο της μέσης σκόραρε και πήρε και την έξτρα βολή.

Δείτε την απίστευτη προσπάθεια του Ντουέιν Μπέικον:

.@DwayneBacon21 runs the baseline and makes the SHOT!



He was levitating 🚀



'Flight Time' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/96z73mXXPm