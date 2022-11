Τα αίματα... άναψαν στο φινάλε της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Μπάγερν, αφού ο Αντρέα Τρινκιέρι διαφώνησε με την απόφαση του Κώστα Σλούκα να εκδηλώσει επίθεση και τα είπε έντονα με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 82-71 στο Μόναχο της Μπάγερν Μονάχου, όμως ο Τρινκιέρι και ο Μπαρτζώκας είχαν μία λογομαχία στο φινάλε της αναμέτρησης. Ο λόγος φαίνεται πως ήταν τόσο η τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, με τον Κώστα Σλούκα να αποφασίζει να την εκτελέσει και να παίρνει δύο βολές αλλά και κάποια λόγια του Γιώργου Μπαρτζώκα προς τον διαιτητή με τα οποία διαφώνησε ο Ιταλός.

Αυτό προφανώς δεν άρεσε στον Τρινκιέρι, που εξέφρασε σε έντονο τρόπο τη διαφωνία του προς τον Μπαρτζώκα, μετά το φινάλε. Οι δυο τους τα είπαν σε έντονο ύφος μέχρι να αποχωρήσουν από το παρκέ.

Ο κόουτς Μποζίκας ωστόσο τόνισε στην κάμερα της NOVA πως η παρεξήγηση λύθηκε. «Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Μια παρεξήγηση ήταν. Ο κοουτς είπε κάτι στον διαιτητή και ο Τρινκιέρι νόμιζε πως το είπε σε αυτόν. Δόθηκαν οι εξηγήσεις και λύθηκε το θέμα».

Georgios Bartzokas and Andrea Trinchieri had a heated conversation after the game which ended in Olympiacos win 😳 pic.twitter.com/WuyfmOeQCZ