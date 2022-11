Ο Αντρέα Τρινκιέρι είχε κέφια μετά την επικράτηση της Μπάγερν Μονάχου κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, εξηγώντας τι ακριβώς (δεν) περιμένει από την ομάδα του.

Η ερώτηση προς το Αντρέα Τρινκιέρι έγινε περισσότερο για την κακή εκκίνηση της Μπάγερν Μονάχου στη EuroLeague. Η εκτός έδρας επικράτηση απέναντι στην Άλμπα Βερολίνου ήταν μόλις η δεύτερη νίκη σε επτά αναμετρήσεις.

Και το ερώτημα αφορούσε αν ο Ιταλός προπονητής βλέπει την Μπάγερν να έχει φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο. Ο Τρινκιέρι σάστισε, κοίταξε το ρολόι του και αποφάνθηκε πως είναι «Νοέμβριος».

Και συνέχισε: «Είμαι πάντα προβληματισμένος αν η ομάδα μου παίζει καλά τον Νοέμβριο τι θα κάνω τον υπόλοιπο χρόνο; Θα πρέπει να πάω στο Γκάρμις;», εννοώντας μία πανέμορφη τοποθεσία στη Γερμανία, το Γκάρμις, η οποία προσφέρεται για διακοπές και ξεκούραση.

If Andrea Trinchieri's team would play good in November, we might not see him on the sidelines 😂



