Η Βίρτους Μπολόνια πήρε ένα μεγάλο διπλό μέσα στη Μαδρίτη και... καθάρισε την Ρεάλ. Η φάση του ματς προήλθε από τον εντυπωσιακό Αϊζάια Κορντινιέ που έδειξε πως δεν φοβάται τίποτα και κανέναν αντίπαλο. Δεν εξηγείται αλλιώς η... τρέλα του να κάνει... πόστερ τον γίγαντα των Μαδριλένων, Έντι Ταβάρες. Ελάχιστοι θα το τολμούσαν. Ο παίκτης των Ιταλών το τόλμησε και δικαιώθηκε.

