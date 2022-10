Η Βιλερμπάν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Άλεξ Τάιους, ο οποίος θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Άλεξ Τάιους.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Ζοφρί Λοβέρν, ο οποίος αναμένεται να του στοιχίσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, φέρνει στη Βιλερμπάν τον 34χρονο Άλεξ Τάιους, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Ισραήλ.

Η γαλλική ομάδα βρίσκεται σε επαφές με τον Αμερικανοισραηλινό σέντερ, με τη συμφωνία να πλησιάζει.

Ο Τάιους αγωνίστηκε στη Ρεάλ Μαδρίτης, τη σεζόν 2020-2021, πάλι ως κάλυψη για τραυματισμούς, ενώ πέρσι ήταν στο ρόστερ της τουρκικής Καρσίγιακα.

Στη EuroLeague, με τη φανέλα της Ρεάλ, μέτρησε 3 πόντους, 2.6 ριμπάουντ σε 11:56 ανά συμμετοχή (20 αγώνες, 7 φορές στη βασική πεντάδα).

Ο Λοβέρν υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για έξι μήνες.

Joffrey Lauvergne's replacement:



ASVEL and Alex Tyus are in advanced negotiations@WallaSport pic.twitter.com/GQdB2I74nJ