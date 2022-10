Ο Ζοφρί Λοβέρν υπέστη ρήξη χιαστού και αναμένεται να χάσει το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν της Βιλερμπάν.

Ο τραυματισμός του Ζοφρί Λοβέρν φάνηκε από την αρχή σοβαρός, κατά τη διάρκεια της εκτός έδρας αναμέτρησης της Βιλερμπάν στο Τελ Αβίβ, κόντρα στη Μακάμπι.. Η τελική διάγνωση αναφέρει πως υπέστη ρήξη χιαστού στο δεξί γόνατο.

Ο Γάλλος σέντερ ανακοίνωσε στο λογαριασμό του στο twitter πως αναμένεται να χάσει μερικούς μήνες, αλλά θα επιστρέψει πιο δυνατός στις υποχρεώσεις της Βιλερμπάν.

Ο Λοβέρν αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι από την ομάδα του Τόνι Πάρκερ, έχοντας αγωνιστεί τα δύο προηγούμενα χρόνια στη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Following my injury in yesterday’s game, I will be out for few months with a torn ACL but I will come back stronger 💪🏼 pic.twitter.com/rxarHpiCdu