Έξω φρενών ήταν ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατά τη διάρκεια ενός τάιμ άουτ του αγώνα της Μπαρτσελόνα με την Ζάλγκιρις Κάουνας για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου στο Κάουνας και με το σκορ στο 35-27 υπέρ της Ζάλγκιρις, ο Λιθουανός προπονητής των «μπλαουγκράνα» τα... έχωσε για τα καλά στους παίκτες του!

«Γιατί αλλάζετε; Δεν μπορείτε να παίξετε ένα γα@@@νο pick n roll. Δεν μπορείτε να παίξετε ένα pick n roll στην άμυνα. Γιατί κάνετε περιστροφή εδώ; Είναι ηλίθιο. Είναι απίστευτο...» ανέφερε σε έξαλλη κατάσταση ο Σάρας σε τάιμ άουτ του αγώνα Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα.

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Heated Sarunas Jasikevicius' timeout in Kaunas 😬



Barcelona is down 9 at the half-time pic.twitter.com/NcFEPgy43X