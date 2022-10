Ο Κώστας Σλούκας το πήρε πάνω του στην τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού, σκοράροντας στα 3" για το τέλος και κάνοντας το 87-89 αφού προηγουμένως έριξε την προσποίηση τον Έντι Ταβάρες.

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αήττητος στην EuroLeague αφού άλωσε την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με σκορ 87-89!

Ο Σλούκας ήταν ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σκοράροντας στα 3" αφού πρώτα... χόρεψε τον Ταβάρες! Ο Τσους Ματέο κάλεσε timeout, η μπάλα έφτασε στον Ταβάρες ο οποίος αστόχησε σε δύσκολη προσπάθεια και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε το «διπλό».

Ο διεθνής γκαρντ των «ερυθρόλευκων» τελείωσε το ματς με 14 πόντους (4/4 βολ., 5/8 δίπ., 0/3 τρίπ.), 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ σε 23:23.



KOSTAS SLOUKAS FOR THE WIN!

