Ο Μάικ Τζέιμς έδωσε... συστημένη απάντηση σε φίλο του twitter που του ζητούσε να βοηθήσει προκειμένου ο Κέβιν Ντουράντ να ντυθεί στα χρώματα της Φενέρμπαχτσε.

Γνωστός για την αγάπη του στα social media και ιδιαίτερα το twitter, αλλά και για τον καυστικό τρόπο που έχει για να σχολιάζει ορισμένα γεγονότα, ο Μάικ Τζέιμς είχε ακόμη μία απάντηση έτοιμη σε φίλο που προσέλκυσε τον λογαριασμό του.

Συγκεκριμένα, ένας χρήστης σχολίασε στο προφίλ του αν θα μπορούσε ο ίδιος να... μεσολαβήσει, προκειμένου ο KD να γίνει μέλος της Φενέρμπαχτσε. Θυμίζουμε πως οι δυο τους διατηρούν φιλικές σχέσεις από την συνύπαρξή τους στους Νετς, με τον Ντουράντ να ταξιδεύει σε Γαλλία και Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσει τους αγώνες της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

Και ο Τζέιμς "χτύπησε" ξανά απαντώντας πως «Ξέρεις τι; Μου είπε ότι ήταν το μεγαλύτερο όνειρό του. Ήθελε να μετακομίσει στην Ανταρκτική και να παίξει για τη Φενέρμπαχτσε».

U kno what he told me that was his biggest dream. He wanted to move to Antarctica and play for fenerbache https://t.co/fDbrPQ0vTC